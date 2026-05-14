Skoda'nın yeni elektrikli kompakt SUV modeli Epiq, 19 Mayıs'ta tanıtılacak

Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Skoda, elektrikli ürün gamının yeni giriş modeli olan Epiq'i 19 Mayıs 2026 Salı günü otomobil severlerin beğenisine sunacak.

Markanın yayınladığı son teaser görüntüleri, merakla beklenen kompakt SUV modelinin dış tasarım detaylarını nihayet gün yüzüne çıkarıyor.

YENİ LED IŞIK İMZASI VE TASARIM DETAYLARI

Kısmen kamufle edilmiş aracın yer aldığı karanlık atmosferli videoda, ön aydınlatma grubunun arka farlarla uyumlu yatay ve dikey karma LED düzeni dikkat çekiyor.

Konsept modelde görülen aydınlatmalı ön ızgaranın ise seri üretim versiyonunda sadece üst donanım seviyelerinde sunulması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni Skoda Epiq, kullanıcılarına 116, 135 ve 211 beygir olmak üzere üç farklı motor gücü seçeneği vadediyor.

Elektrikli SUV, tam dolu bataryayla 400 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunarak sınıfındaki rekabette öne çıkmaya hazırlanıyor.

Sadece 4,1 metre uzunluğa sahip olan araç, 475 litrelik rekor sayılacak bagaj hacmi ve minimalist çizgiler barındıran sade bir iç mekanla geliyor.

Yaklaşık 25 bin euro seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olacak modelin geri kalan tüm detayları 19 Mayıs'taki canlı yayında açıklanacak.