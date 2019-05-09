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Slackline nedir

Slackline, iki sabit nokta arasına kurulan, yassı bir ip üzerinde denge kurma temeline dayanan, 1970’lerin sonlarında doğmuş bir spor dalıdır.

Özel Haber | 09.05.2019 - 14:42..
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Cansu KÜFELİ / [email protected]

Basit bir denge antremanından doğup kategori haline gelmiş olan slackline, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yosemite Vadisi’ndeki tırmanışçıların dinlenme antremanlarından doğan bir spordur.

BİRÇOK SPOR DALI İÇİN EGZERSİZ GÖREVİ GÖRÜR

Günümüzde basketbol, kayak, yoga gibi başka spor branşlarıyla ilgilenen birçok sporcunun  da gözdesi durumundadır. Slackline etkinliği, yürüme, sıçrama gibi hareketlerle vücuttaki tüm kasları çalıştırıp, konsantrasyonu artırır.

Daha fazlası  için buyurun videomuza:

Slackline nedir? YouTube'dan İZLE

Slackline nedir

Slackline nedir? VİDEO

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