Basit bir denge antremanından doğup kategori haline gelmiş olan slackline, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yosemite Vadisi’ndeki tırmanışçıların dinlenme antremanlarından doğan bir spordur.

BİRÇOK SPOR DALI İÇİN EGZERSİZ GÖREVİ GÖRÜR

Günümüzde basketbol, kayak, yoga gibi başka spor branşlarıyla ilgilenen birçok sporcunun da gözdesi durumundadır. Slackline etkinliği, yürüme, sıçrama gibi hareketlerle vücuttaki tüm kasları çalıştırıp, konsantrasyonu artırır.

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Slackline nedir? VİDEO