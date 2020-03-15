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Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

Koronavirüs Nedeniyle Avrupa ülkeleri Slovenya ve Danimarka'da ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

AA | 15.03.2020 - 09:02..
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Koronavirüs, Avrupa ülkelerinde ve Balkanlar'da can almaya devam ediyor.

SLOVENYA VE DANİMARKA'DA İLK ÖLÜM

Slovenya devlet televizyonunun aktardığına göre, başkent Ljubljana'daki üniversite hastanesinde tedavi gören bir erkek hasta, korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Slovenya'daki vaka sayısı bugün 40 artarak 181'e çıkmıştı.

Ayrıca, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 827'ye ulaştığı Danimarka'da da 81 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

NORVEÇ'TE HAVA VE KARA SINIRLARI KAPATILACAK

Öte yandan, koronavirüs vakalarının 950'ye çıktığı Norveç'te Başbakan Erna Solberg, salgın nedeniyle 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatılacağını açıkladı.

Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

SIRBİSTAN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLADI

Sırbistan'daki vaka sayısı 46'ya yükselirken, hükümet Fransa, Almanya, Slovenya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'den yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.

Sırbistan daha önce de Çin ve Güney Kore'nin virüsten etkilenen bazı bölgeleri ile İtalya, İran ve Romanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

Slovenya ve Danimarka'da koronadan ilk ölümler

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