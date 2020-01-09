Slovenya'da Trump'ın heykelini yaktılar

Slovenya'nın Sevnica köyü civarına burada doğan ABD first lady'si Melania Trump'ın ardından Başkan kocası Donald Trump'ın tahtadan satirik heykeli dikilirken, ikincisi pek uzun ömürlü olmadı.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞIYDI

Turistlerin ziyaret etmeyi pek sevdiği Donald Trump heykeli ateşe verilip küle çevrildi. Slovenya polisi, kundakçıların peşine düştü.

Tomaz Schlegl'in elinden çıkan ve ağustos ayında açılışı yapılan 8 metre yüksekliğindeki heykel, Trump'ı alameti farikası sarı kafasının altında beyaz gömlek - kırmızı kravat - mavi takım elbise giymiş tasvir ediyordu.

New York'taki Hürriyet Heykeli gibi sağ yumruğunu havaya kaldırılan Trump heykeline tahta oyuncakları hatırlatan gizli bir mekanizma da ekliydi.

ABD Başkanı'nın kırmıza boyalı ağzı açıldığında köpekbalığınınkine benzeyen dişleri ortaya çıkıyordu.

Donald Trump'ın tahtadan heykeli yakıldı İZLE