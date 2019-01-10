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Snapchat'in insanları mutlu ettiği ortaya çıktı

Snap odaklı bir şirketin yaptığı anket, Snapchat'in insanları mutlu ettiğini gösteriyor.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 15:38..
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Snap odaklı bir şirketin yaptığı anketsosyal medyanın insanların kendilerini nasıl hissettirdiği üzerine odaklandı. Snapchat kullanıcılarının yüzde 95'i, bu uygulamayı kullanmanın kendilerini “mutlu” hissettirdiğini söyledi.

snapchatr

HIZLICA DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Anket, başka uygulamalar için "mutluluk" yüzdeleri vermedi. Snap'ın sonuçları, aslında sosyal medyanın ruh halini nasıl olumlu yönde etkilediğine dair bazı bağımsız çalışmaları yansıtıyor. İlk yıllarda bir hayli popülerliğe kavuşan Snapchat, bazı özelliklerinin diğer uygulamalara da gelmesiyle popülerliğini yitirmişti.

snapchat

Diğer uygulamaların popülerliğinin daha da artması, Snapchat'i farklı yollar aramaya zorluyor. Bakalım şirket, önümüzdeki süreçte, kaybettiği popülerliği geri kazanabilmek için ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak?

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