Snapchat'in insanları mutlu ettiği ortaya çıktı

Snap odaklı bir şirketin yaptığı anket, sosyal medyanın insanların kendilerini nasıl hissettirdiği üzerine odaklandı. Snapchat kullanıcılarının yüzde 95'i, bu uygulamayı kullanmanın kendilerini “mutlu” hissettirdiğini söyledi.





HIZLICA DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Anket, başka uygulamalar için "mutluluk" yüzdeleri vermedi. Snap'ın sonuçları, aslında sosyal medyanın ruh halini nasıl olumlu yönde etkilediğine dair bazı bağımsız çalışmaları yansıtıyor. İlk yıllarda bir hayli popülerliğe kavuşan Snapchat, bazı özelliklerinin diğer uygulamalara da gelmesiyle popülerliğini yitirmişti.

Diğer uygulamaların popülerliğinin daha da artması, Snapchat'i farklı yollar aramaya zorluyor. Bakalım şirket, önümüzdeki süreçte, kaybettiği popülerliği geri kazanabilmek için ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak?