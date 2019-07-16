Snapdragon 855 Plus'lı ilk telefon Asus ROG Phone 2 olacak

Qualcomm'un, Snapdragon 855 işlemcisinin daha gelişmiş bir modeli olan Snapdragon 855 Plus modelini tanıttığını bugün sizlerle paylaşmıştık. Bu işlemci, diğer akıllı telefon işlemcilerinin aksine daha çok oyun odaklı olarak piyasaya çıkacak. Asus'un bu yıl tanıtmaya hazırlandığı ROG Phone 2 oyun telefonu ise bu işlemciyi kullanan ilk telefon olacak.

ROG PHONE 2, 23 TEMMUZ'DA GELİYOR

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket şimdi ise bu telefonun ikincisini, daha erken bir tarihte açıklamaya hazırlanıyor. Asus, 23 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde merakla beklenen oyuncu telefonu ROG Phone 2'yi resmen tanıtacak.

ÜNLÜ OYUN ŞİRKETİ TENCENT İLE ORTAKLIK

Günümüzde en popüler oyunlardan biri olan PUBG de dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyuna sahip Çinli şirket Tencent ile ortaklık kuracağı iddia edilen Asus, böylelikle daha fazla oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

120HZ EKRAN YENİLEME

120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak Asus ROG Phone 2'nin tahmin edilen satış fiyatı ise 640 dolar civarında olacak.

Asus ROG Phone 2 hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.