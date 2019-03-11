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Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde soba tamirciliği yapan 52 yaşındaki Nihat Güler, iş yerinin bir köşesini adeta bir kütüphane olarak kullanıyor.

DHA | 11.03.2019 - 09:16..
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Yaklaşık 40 yıldır baba mesleği soba tamirciliğini devam ettiren Nihat Güler, askerliğinde yaşadığı olay sonrası kendini kitaplara adadı.

Güler, kitap okuma serüvenini kendisi anlatıyor...

''ASKERDE KONUŞAMAYINCA ANLADIM''

Teknik lisede okuduktan sonra askerlik zamanında, yabancı askerlerle diyalog kuramadığını söyleyen Nihat Güler, "Ben okuldan sonra askere gitmiştim. Askerde, yabancı ülkelerin askerleriyle diyalog kuramadığım için konuşmanın ve dilin ne kadar önemli olduğunu anladım.

Askerlik tezkeresinden sonra yabancı dil eğitimi aldım. Dil eğitiminden sonra ise okumaya biraz daha ağırlık verdim. Kahve kültürü toplumumuzda çok eski bir kültür olduğu için bundan ben kurtulmak istedim. Ve bol bol kitap okumaya devam ettim." dedi.

Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi

DÖRT DUVAR ARASINDA HEM ÇALIŞIP HEM OKUYOR

Askerliği sonrası ise kitap alışkanlığından vazgeçmeyen Güler, "Okuma alışkanlığı bende her gün artmaya devam ettiği için eşimin de benimle beraber kitap okumaya başladığını gördüm. Yaklaşık olarak şu ana kadar yüz kitap okudum." ifadelerini kullandı.

Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi

''KİTAP OKUDUĞUMU GÖREN MÜŞTERİ BÖLMÜYOR''

Kitap okurken müşterilerinin de beklediğini ifade eden Güler, "Bazen müşterilerim selam vereceği sırada kitap okuduğumu gördüğü anda, sessizce kitabıma ara vermemi bekliyorlar. Müşterilerim olsun ya da esnaf arkadaşlarım olsun ödünç kitap alıyorlar. Tabii, bu her gün devam ettiği için benim kitaplığımda kitaplarım çoğalmaya başladı. Bu kadar ufak alana kitaplarım sığmadığı için geri kalan kitaplarım ise şu anda evimdedir." şeklinde konuştu.

Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi

Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi


Soba tamircisi tamirhaneyi kütüphaneye çevirdi

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