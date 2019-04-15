Sobadan zehirlendi, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Mustafa Bulut, hafta sonu arkadaşına ait iş yerinde çalışmak için oto lastik dükkânına gitti.

SOBAYI YAKARAK UYUDU

Bulut, işlerini bitirdikten sonra sobayı yakarak uyudu. Gün içinde kendisinden haber alamayan yakınları iş yerine geldiğinde Mustafa Bulut’u yerde hareketsiz yatarken buldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bulut, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

8 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bulut, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bulut’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.