Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, sezon içinde zaman zaman sakatlıklarla boğuşsa da görev aldığı maçlardaki başarılı performansıyla İspanyol takımında göze girmeyi başardı.

29 yaşındaki oyuncunun Betis'teki geleceği henüz belirsiz olsa da Amrabat'ın şimdiden kararını verdiği iddia edildi.

İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa'nın "El Chiringuito de Jugones" programında verdiği bilgilere göre; Real Betis'te istikrarı yakalayan Sofyan Amrabat, gelecek sezon da LaLiga temsilcisinde forma giymek istiyor.

İSPANYA'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, Real Betis'in Amrabat'ın takımda kalış süresini uzatmasına olanak sağlayacak tüm olasılıkları değerlendirmek amacıyla Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Transferin ekonomik koşulları ve sarı lacivertli kulübün Faslı futbolcunun geleceği konusunda henüz son kararını vermemiş olması nedeniyle görüşmelerini kolay geçmeyeceği vurgulandı.