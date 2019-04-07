Soğan fiyatlarına önlem

Son dönemlerde soğan fiyatlarında yine bir artış söz konusu. Bazı marketlerin soğan bulmakta zorlandığı belirtiliyordu.

YASA GELECEK

Stok yaparak soğan fiyatlarının yükselmesine neden olanlar zabıtaların denetimine ve yaptırımlarına maruz kalıyor ancak bu yeterli değil. Bu ay Meclis'te hal yasası görüşülecek. Yasanın geçmesiyle stokçuluk bitecek.

Öte yandan soğan fiyatlarının yükselmemesi için bugün bir hamle daha yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.