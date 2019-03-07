Soğukkanlı hırsız çift kameralara yakalandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan’da meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü bir çift, bijuteri dükkana girerek yüzüklere bakmaya başladı. Hırsızlardan erkek olanı bir süre bakındıktan sonra tezgahtaki yüzüklerden birini parmağına geçirdiği gibi iş yerinden çıktı.

Eyüpsultan’da yüzük hırsızı çift kameralara yakalandı İZLE

ALIR GİBİ YAPTI, AVUCUNA SAKLADI

Ardından gözlüklü olan kadın hırsız ise birkaç yüzüğe baktıktan sonra eline aldıklarından birini yerine bıraktı ancak diğerini avucunun içine sakladı. Bir süre daha bakınan kadın, sonrasında iş yerinden ayrıldı.

Hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.