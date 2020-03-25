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Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi

Siirt’te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince, 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi.

İHA | 25.03.2020 - 15:49..
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Siirt’te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır'ın, canı büryan çekti.

Bakır, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 155 polis hattını arayarak, büryan talebinde bulundu.

Harekete geçen Vefa Destek Grubu, vatandaşın ihtiyaçlarını market ve büryan salonundan karşılayarak, konutunda kendisine teslim etti.

Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi

"ALINAN TEDBİRLERE UYUYORUZ"

İsteğinin yerine geldiği için yetkililere teşekkür eden Mehmet Bakır, "Bu hizmeti sunan herkesten Allah razı olsun. Devletin aldığı tedbirlere uyuyoruz, büryan kebabı istedim ve ekipler sağ olsun getirdi." dedi.

Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi VİDEO

Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi

Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi

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