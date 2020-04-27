taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.989
Euro
7.5625
Altın
1713.6
Borsa
101267.36
Gram Altın
385.033
Bitcoin
53656.08

Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600’ar lira ceza kesti.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Bu yasaklara uymayanlara ise ceza kesiliyor.

YUNUS EKİPLERİ YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen iki genç, yasak olmasına rağmen dışarıya çıktı. Gençler parkta otururken, Yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza

İKİSİ DE CEZAYI YEDİ

Yapılan kimlik kontrollerinde iki şahsın da, 20 yaş altı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler M.B. ile S.B.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza

İlginizi Çekebilir
Manisa'da 20 martı vuran avcıya 16 bin lira ceza
Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu belirlenen bir kişiye, 16 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.
Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından sahte koronavirüs verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yaşlı adam evinde karantinadayken hayatını kaybetti
Gaziantep'te koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalması kararlaştırılan 79 yaşındaki yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor
Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan doktor Mesut Issı'nın akıl sağlığına ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2997
Nur Yerlitaş vefat etti
Nur Yerlitaş vefat etti
315
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
182
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
375
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
317
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
838
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
351
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir