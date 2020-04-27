Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Bu yasaklara uymayanlara ise ceza kesiliyor.

YUNUS EKİPLERİ YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen iki genç, yasak olmasına rağmen dışarıya çıktı. Gençler parkta otururken, Yunus ekipleri tarafından yakalandı.

İKİSİ DE CEZAYI YEDİ

Yapılan kimlik kontrollerinde iki şahsın da, 20 yaş altı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler M.B. ile S.B.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.