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Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için k

Erzurum’da bir güvercin alıcısı, alışverişte anlaşamadığı satıcının evini basarak havaya ateş açtı. Satıcı ise evinde bulundurduğu silahla karşılık verdi.

İHA |
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Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için k

Edinilen bilgilere göre olay, bugün 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Tebrizkapı mevkiinde meydana geldi.

İki kişi arasında sokağa çıkma kısıtlamasından önce güvercin satışından dolayı anlaşmazlık çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için k

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA ALDIRIŞ ETMEDİ, SİLAHLA EV BASTI

Kısıtlamanın dördüncü gününde ise alıcı satıcının evini bastı.

Alıcı, otomobille satıcının evine kadar gelerek silahla bir müddet havaya ateş açtı.

Buna karşılık satıcı da evindeki silahla havaya ateş açarak karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan vatandaşları gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için k

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