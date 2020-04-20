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Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan gecesinden 26 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

AA |
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Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün

Türkiye'de 30 büyükşehir bir de Zonguldak olmak üzere 31 ilde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

4 günlük yasak, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, hem de Ramazan Ayı başlangıcına denk geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURACAK

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan bu kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir genelge yayınlayacağını da duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün VİDEO



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ UYGULANACAĞI İLLER

"Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak"

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün


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