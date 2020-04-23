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Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşırttı.

İHA |
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Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı.

Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

20 YAŞ ALTINDAKİ GEÇ,  BAGAJDAN ÇIKTI

Yapılan çalışma sırasında 43 ABD 627 plakalı Muzaffer Ş. yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.

Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

POLİS YASAL İŞLEM YAPTI

M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.

Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

Sokağa çıkma yasağı olan genç, otomobil bagajından çıktı

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