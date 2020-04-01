taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6507
Euro
7.269
Altın
1593.53
Borsa
89355.87
Gram Altın
340.652
Bitcoin
41893.18

Sokağa çıkma yasağı olanların araçlarına bakım ertelemesi

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların araçlarının, egzoz emisyon ölçümleri ertelendi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sokağa çıkma yasağı olanların araçlarına bakım ertelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini belirterek, şunları söyledi:

45 GÜNDE YAPILABİLECEK

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının, egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

Sokağa çıkma yasağı olanların araçlarına bakım ertelemesi

İlginizi Çekebilir
Diyanet'ten bağış kampanyasına destek: Caizdir
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir." açıklamasını yaptı.
HDP'li Özaydın'da koronavirüs çıkınca tahliye edildi
Mardin'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Koronavirüsün hız kesmediği, insanların salgın nedeniyle işsiz kaldığı ülkedeki sorunları göz ardı eden ABD Başkanı, attığı tweetle yerli üretim otomobilin reklamını yaptı.
Koronavirüs kentleri ıssızlaştırdı
Dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs nedeniyle, birçok ülkenin ‘kalbi’ olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
657
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
813
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
74
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
61
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
946
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
66
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir