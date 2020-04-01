Sokağa çıkma yasağı olanların araçlarına bakım ertelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini belirterek, şunları söyledi:

45 GÜNDE YAPILABİLECEK

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının, egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."