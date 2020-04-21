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Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme

Koronavirüs önmelleri nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının ilk iki günü, bakkallar ve marketler kısıtlı saatlerde açık olacak.

AA |
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Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme

Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

MARKET VE BAKKALLARIN ÇALIŞMA SAATİ UZATILDI

Genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

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23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek

YASAKTAN MUAF OLAN ESNAF VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak.

EKMEK, SU VE GAZETE DAĞITIMI

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.

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