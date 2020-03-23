Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası uygulandı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının her geçen gün artması ve sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapılmasına rağmen, sokaklar boş kalmadı.

Özellikle yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü yaşlılar, uyarıları dikkate alımayınca, İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirdi.

Tüm uyarılara ve yasaklara rağmen hala evinden çıkan yaşlılar, para cezasıyla cezalandırılıyor.

5 KİŞİYE PARA CEZASI

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde kal anonsunu dikkate almayarak sokağa çıkan 65 beş yaş üstü 5 kişiye ve açık olan bir internet kefeye 392 TL para cezası uyguladı.

"AMACIMIZ CİDDİYETİN FARKINDA OLMAYANLARA BİLGİ VERMEK"

Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, “Amacımız özelikle yardıma muhtaç kimsesi olmayan ve bu nedenle durumun ciddiyetini henüz anlamamış yaşlı vatandaşlarımıza ulaşarak bilgi vermek ve ihtiyaçlarını gidermek. Aynı zamanda sokaktaki ekiplerimizle ilçe halkının tamamına hastalığın ciddiyetini ve kurallarını aktarmak. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uymaları ve kendi sağlıkları için mümkün mertebede evde kalmalarıdır” diye konuştu.