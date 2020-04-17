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Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

Adana’da vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlere ve halk ekmek büfelerine akın etti.

İHA |
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Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle Türkiye’de de önlemler alınmaya devam ediliyor.

Bu önlemler kapsamında hafta sonu için 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak öncesinde bazı Adanalılar, halk ekmek büfesi önünde kuyruğa girerek, saatlerce bekledi.

Marketler de yoğun bir kalabalık oluştu.

Ekmek ve market sırasında bazıları maske takarak kendini korurken, bazıları ise sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

"EKMEK GEÇ ÇIKIYOR"

Ekmek sırasında 30 dakikadır bekleyenlerden biri, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Her zaman söylüyoruz ama belediye ekmeği geç çıkartıyor. Yapacak bir şey yok mecbur bekliyoruz. Ceza da yesek çıkacağız." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

"2 GÜN EVİMİZDE OTURUP DİNLENECEĞİZ"

Alışveriş yapan bir başka Adanalı ise "2 gün sokağa çıkma yasağı var. Biz de gelip, alışverişi yapalım dedik. 2 çocuk var evde. Onlar dışarı çıkmasın diye, ihtiyaçlarını aldım. 2 gün evimizde oturup dinleneceğiz." dedi.

Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

Sokağa çıkma yasağından önce Adana'da kuyruk

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