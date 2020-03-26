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Sokağa çıkma yasağını delenlere robotlu uyarı

Tunus'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayanlar robotlar yardımıyla uyarıldı.

İHA | 26.03.2020 - 05:33..
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Tunus'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken İçişleri Bakanlığı, halkın yasağa uyması için yeni tedbirler aldı.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara robotlu uyarı VİDEO

ROBOTLARLA UYARI YAPILDI

İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler, yasağa uymayan halkı uyarmak için robot kullanmaya başladı. Tunus sokaklarında robotlarla kontrol yapan ekipler, "Sizlerin sağlığı için evden çıkmayın. Sizi ev karantinasına uymaya çağırıyoruz" anonsu yaparak yasağa uymayan bazı vatandaşlara uyarı yaptı.

TUNUS'TA 5 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

Öte yandan korona virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Tunus'ta vaka sayısının 173'e yükseldiği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağını delenlere robotlu uyarı

Sokağa çıkma yasağını delenlere robotlu uyarı

Sokağa çıkma yasağını delenlere robotlu uyarı

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