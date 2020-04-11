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Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar, hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

AA & Ensonhaber |
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Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne

İçişleri Bakanlığı'nın 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından merak edilen konulardan biri de yasağı delenler hakkında ne yapılacağı oldu.

Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Bakan Soylu, yasağa uymayanlara hapis ve para cezası verileceğini bildirdi.

Süleyman Soylu, "Türk Ceza Kanunun 195. maddesine göre hapis cezası var. 2 aydan 1 yıla kadar. Ayrıca Hem Hıfzıssıhha Kanununa göre hem İller İdaresi Kanununa göre 3.186 lira varan para cezası var" şeklinde konuştu.

TCK 195. MADDE

"Madde 195 - (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 282. MADDE

"Madde 282 - (Değişik madde: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 48) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 789 Türk Lirasından 3.180 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir."

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