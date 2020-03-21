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Sokak hayvanları aç kalıyor

İspanya'da boş olan sokaklarda güvercinler, gördükleri kişinin etrafını sardı. Bu anlar izleyenleri üzdü.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 11:10..
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Koronavirüs tedbirleri en çok hayvanları zorluyor.

Görüntüler İspanya’dan…

20 bine yakın virüs vakasının bulunduğu ülkede, insanlar tarafından beslenmeye alıştırılan hayvanlar, aç kalıyor.

GÜVERCİNLER ETRAFINI SARDI

İspanya’nın ismi verilmeyen bu şehrinde de güvercinlerin, yol ortasında beslenmek için bir şeyler aradığı görülüyor.

İnsanlar sokağa çıkamayınca güvercinler aç kaldı İZLE

Tam o sırada bir kişi, ıssız olan sokaktan geçiyor.  Bunu gören güvercinler, bir anda o kişinin etrafını sarıyor.

DÜNYA SARSILIYOR

Bu görüntüler, sadece İspanya’da değil, tüm dünyada durumun ne kadar içler acısı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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