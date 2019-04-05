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Emekli maaşlarını sokak hayvanlarına harcıyorlar

Sakarya'da yaşayan 60 yaşındaki Gönül Özoğul, geçimini sağladığı emekli maaşını evinde beslediği kedileriyle paylaşıyor.

AA | 05.04.2019 - 08:43..
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Hayvansever Fırat Budak ve Şevval Uzan da haftanın 4 günü gittikleri ormanlık alanda, hayvanları besliyor.

EMEKLİ MAAŞIYLA MAMA ALIYOR

Sakarya'da yaşayan 60 yaşındaki Gönül Özoğul, geçimini sağladığı emekli maaşını evinde beslediği kedileriyle paylaşırken Fırat Budak ve Şevval Uzan da haftanın 4 günü ormanlık alana, hayvanlar için yiyecek bırakıyor. Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Özoğul, üşümemeleri için evine aldığı kedileri büyük özenle besliyor. İstanbul'da çalışıp emekli olduktan sonra hayali olan bahçeli evine kavuşan Özoğul, tek geçim kaynağı emekli maaşının önemli kısmını, mahallenin kedileri için harcıyor.

Emekli maaşlarını sokak hayvanlarına harcıyorlar

''50 TANE KEDİM VAR''

Gönül Özoğul, yaptığı açıklamada, "5,5 yıl önce İstanbul'dan Karasu'ya taşınırken beraberinde iki kedisini de getirdiğini söyledi. Şu anda 50'ye yakın kedisi olduğunu dile getiren Özoğul, "Sadece karınları doysun hayatlarını idame ettirsinler. Kediler savunmasız olduğu için onların yeri bende daha farklı. İmkanlarımız dahilinde hasta kedileri tedavi ettiriyoruz. Bunu kendime bir vazife olarak görüyorum çünkü onların 'Açım, susuzum.' diyecek güçleri yok, bize muhtaçlar." diye konuştu.

Emekli maaşlarını sokak hayvanlarına harcıyorlar

YÜZLERCE HAYVANA YUVA OLUYORLAR

Hayvansever Fırat Budak ve Şevval Uzan da haftanın 4 günü araçlarıyla gittikleri ormanlık alanda hayvanları besliyor. Korna çalarak ormanlık alandaki hayvanların toplanmasını sağlayan Budak ve Uzan, daha faza hayvanın karnını doyurmak için mama desteği bekliyor.

Emekli maaşlarını sokak hayvanlarına harcıyorlar

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