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Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

Bursa'da, otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayıp, kaçan saldırgan aranıyor.

DHA |
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Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'ndeki Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı.

Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı.

Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.

Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü ViDEO

"İNSAN NEDEN BÖYLE BİR ZALİMLİK YAPAR"

Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı." dedi.

Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

Sokak köpeklerine silahla ateş açtı, birini öldürdü

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