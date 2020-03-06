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Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

Antalya'da genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca, adam polise sığındı.

İHA | 06.03.2020 - 12:04..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü.

POLİS VE BEKÇİNİN ARKASINA SAKLANDI

Tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın, daha sonra erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı.

Antalya'da sokak ortasında kadından erkeğe şiddet İZLE

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, “Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım.” dedi.

Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

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