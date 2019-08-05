taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5653
Euro
6.2001
Altın
1458.12
Borsa
99610.83
Gram Altın
260.502

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sigara fiyatlarına gelen zamları savunan kişiyi duyanlar, tepkisini dile getirmeden duramadı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Seçimlerden sonra zamlanan ürünler arasına sigara da eklendi.

Paket başına 3 lira zam gelmesi, sigara tiryakilerini üzdü. Sigara içmeyenler ise zam kararından memnun.

Konuyla ilgili yaşanan tartışmalar, sokak röportajlarına da yansıdı.

ZAMLARI SAVUNDU, ORTALIK KARIŞTI

YouTube'da Halk Ekranı hesabı tarafından yapılan röportajda; sigaraya gelen zamların iyi olduğunu savunan biri çıktı.

"Zamlar iyi olacak" lafıyla başlayan tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Sokak röportajında sigara zammı tartışması ViDEO

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

289
Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

78
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

81
Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

182
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

47
Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

198
Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir