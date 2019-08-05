Seçimlerden sonra zamlanan ürünler arasına sigara da eklendi.

Paket başına 3 lira zam gelmesi, sigara tiryakilerini üzdü. Sigara içmeyenler ise zam kararından memnun.

Konuyla ilgili yaşanan tartışmalar, sokak röportajlarına da yansıdı.

ZAMLARI SAVUNDU, ORTALIK KARIŞTI

YouTube'da Halk Ekranı hesabı tarafından yapılan röportajda; sigaraya gelen zamların iyi olduğunu savunan biri çıktı.

"Zamlar iyi olacak" lafıyla başlayan tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Sokak röportajında sigara zammı tartışması ViDEO