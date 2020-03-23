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Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara, polis yardımcı oluyor.

AA | 23.03.2020 - 13:53..
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Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Bu kapsamda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, park ve bahçelere gelen çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.

POLİS YARDIMCI OLDU

Öte yandan, 155 Alo İmdat hattını arayıp yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları, ekipler tarafından ikametlerine götürülmek suretiyle karşılanıyor.

Gündoğdu Mahallesi Susam Sokak'ta oturan 70 yaşındaki Mehmet Yimez, 155 Alo İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine adrese yönlendirilen ekipler, Yimez'i evinden alarak para çekmek için bankaya getirdi. Bankadaki işlemlerinin ardından ekipler, Yimez'i tekrar evine bıraktı.

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

"DESTEK İSTEDİM"

Yimez, "Kısıtlama nedeniyle hem kendi sağlığım hem de çevredekilerin sağlığı için dışarı çıkmıyorum. Bu nedenle nakit ihtiyacım için polisi aradım ve destek istedim. Ekipler beni evimden alarak bankaya götürüp, tekrar evime bıraktılar. Allah razı olsun." diye konuştu.

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

Sokak yasağına uyan yaşlı adama, polis yardımcı oldu

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