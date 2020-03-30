Sokaklarda yalnız kalan hayvanlar unutulmadı

İstanbul'da güvercin yemi satarak geçimini sağlayan Ramazan Okay, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların uyulmasıyla birlikte boş kalan meydanlardaki güvercinleri besliyor.

GÜVERCİNLERİN AĞABEYİ

Eyüpsultan, Eminönü gibi meydanlarda güvercin yemi satarak para kazanan ve kendisine "güvercinlerin ağabeyi" diyen Ramazan Okay, salgın sonrası meydanları tek tek gezerek hayvanlara yem bırakıyor.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GÜVERCİNLERİ BESLİYORUZ"

Okay, kendisinin en zor zamanında güvercinlerin hayatına renk kattığını söyledi.

Bugün insanlar gibi hayvanların da zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Okay, "Bu salgın çıktığından beri ilçe ilçe gezerek gönüllü olarak güvercinlerimizi besliyoruz. Bu zamana kadar para kazandırdı bize. Bundan sonra onları beslemek bizim boynumuzun borcudur. Onları hiçbir zaman ihmal etmemeye çalışıyoruz." dedi.

Okay daha sonra Taksim Meydanı'nda görevli polis memurlarıyla birlikte güvercinlere yem verdi.

VAN'DA KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN GIDA BIRAKTILAR

Salgın nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrıları, 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmasının kısıtlanmasıyla sosyal hayattaki hareketliliğin azalması, kedi ve köpeklerin yiyecek bulmasını zorlaştırdı.

İpekyolu Belediyesi de sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi ve tedavileri için çalışma başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan 9 kişilik ekip, kent merkezinde belirledikleri 100 noktaya sürekli mama ve su bırakarak, "can dostları" yalnız bırakmadı.

Virüsün yayılmasının önlenmesi için kent sakinlerinden evde kalmalarını isteyen belediye ekipleri, bu süreçte sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Siz evde kalın sokak hayvanları bize emanet." çağrısı yaptı.

"CAN DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için iki araçla sahada çalıştıklarını söyledi.

Yaralı veya hasta hayvanları barınakta veteriner hekimlerce tedavi ettirdiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki kafeler kapatıldı. Biz de sokak hayvanları aç kalmasın diye ekiplerimizi 24 saat esasına göre sahada tutuyoruz. Her gün işletme ve resmi kurumlardan aldığımız bayat ekmekleri kent merkezinde belirlenen 100 noktaya bırakıyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, bu canlıları 9 kişilik bir ekiple canla başla koruyup, kollayacağız. Can dostlarımızı asla aç bırakmayacağız. Atölyemizde kedi ve köpek yuvaları yapıyoruz. Tedavilerini yaptığımız hayvanları tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."





"SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞAM DEVAM EDİYOR"

Kent sakinlerinden Filiz Kaya da daha önce sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladığı bir çok işletmenin koronavirüs önlemleri kapsamında kapandığını anımsattı.

Herkesin sokak hayvanları için duyarlı olması gerektiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımız evlerinde kalsalar da sokak hayvanları için yaşam devam ediyor. Bu anlamda belediye ekiplerinin çalışması çok anlamlı. Bu duyarlılık için ekiplere teşekkür ediyoruz. Can dostlarımızı unutmamamız gerek. Herkesin evinin önüne bir kap su ve biraz yiyecek bırakması çok önemli."