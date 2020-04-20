İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere polis, göz açtırmadı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, başka bir yerde olan çocuğunu motosikletle alarak evine geri getiren bir şahsın peşine takıldı.

Polisin anonsuna rağmen durmayan motosikletli, önü kesilerek durduruldu.

Sokakta çocuğu ile yakalandı ViDEO

"AĞLIYORDU"

Baba ve küçük yaştaki oğlu, polise yakalanınca şaşkına döndü. Baba, "Çocuk orada kalmıştı, onu almaya çıktım. Ağlıyordu 3 gündür orada, almaya gittim." diyerek, polise dil döktü.

POLİS MAZERET CEVABI

Şahsın ayrıca, çocuğuna kask takmayarak hayatını tehlikeye attığı da gözlerden kaçmadı. Polis amiri ise "Çocuk diye bir şey yok. Sokağa çıkma yasağı var. Çocuğunuzu alamazsınız. Söylemiş olduğunuz mazeret, sokağa çıkma mazereti değil. İki, kask yok. Üç, çocuk arkada. Dur ihtarına da uymuyorsun.” şeklinde açıklama yaptı.

PARA CEZASI

Kimliğini vermemek için bir süre diretse de daha sonra veren şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle para cezası uygulandı.