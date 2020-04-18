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Sokakta lastik kaydırdı, 'pişmanım' dedi

Konya'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

DHA |
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Sokakta lastik kaydırdı, 'pişmanım' dedi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

LASTİKLERİNİ KAYDIRA KAYDIRA GİTTİ

‘Polise yakalanmadan’ başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan D.G. adlı sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de. Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa." diyerek boş yola çıktı, lastiklerini kaydırdı.

Aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi İZLE

PARA CEZASI ALDI

Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı.

"ARABANIN ARKASI OYNADI"

Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım." dedi.

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