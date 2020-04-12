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Sokakta yakalanan şüphelinin arandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin iki ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

AA |
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Sokakta yakalanan şüphelinin arandığı ortaya çıktı

Polisler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Şeyadil Caddesi'nde dolaşan bir kişi durduruldu.

ARANMASI ÇIKTI

Hastaneden geldiğini öne süren S.S'nin (39) durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, Kahramanmaraş 8. Asliye Ceza Mahkemesince "Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek" ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından arandığı tespit edildi.

Sokakta yakalanan şüphelinin arandığı ortaya çıktı

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan S.S'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinden dolayı da idari işlem yapıldı.

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