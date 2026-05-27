Solingen faciasının 33. yılı: Dinmeyen acı ve birlik mesajı

29 Mayıs 1993’te meydana gelen saldırıda, ırkçı dört saldırgan tarafından kundaklanan evde çıkan yangın Genç ailesini hedef aldı. O dönem taksi şoförü olan Kamil Genç, yaşananları anlatırken olay gecesinin hâlâ hafızasında canlı olduğunu söyledi.

Genç, “O gece saat 01.30 civarında olay oldu. Eşimin sesini duydum, uyku sersemliğiyle aşağı indim, elektrikleri kapattım. Bir daha içeri giremedim. Evlatlarım ve kardeşlerim hayatını kaybetti” sözleriyle o anları anlattı.

5 YAKINI HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Kamil Genç’in 2 kızı, 2 kız kardeşi ve yeğeni yaşamını yitirdi. Ailenin diğer bireyleri ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Facia, yalnızca bir aileyi değil, Avrupa’daki göçmen toplulukları da derinden etkileyen ırkçı saldırıların sembollerinden biri haline geldi.

YARALAR 33 YILDIR SARILMADI

Aradan geçen 33 yıla rağmen acılarının dinmediğini belirten Genç, özellikle bayram dönemlerinin kendileri için daha zor geçtiğini ifade etti. Çocukların bayramlıklarıyla ilgili hatıraların hâlâ gözünün önünde olduğunu söyleyen Genç, yaşananları unutmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

BİRLEŞME VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Kamil Genç, günümüzde artan ırkçılığa karşı toplumların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda 29 Mayıs’ta Solingen’de düzenlenecek anma törenine katılım çağrısında bulunarak, “Birlik ve beraberlik göstermek çok önemli” dedi.

MEVLÜDE GENÇ’İN BIRAKTIĞI MİRAS

Faciada ağır kayıplar veren aileden Mevlüde Genç, yaşadığı büyük acıya rağmen yıllar boyunca barış, hoşgörü ve birlikte yaşam mesajlarıyla tanındı. Oğlu Can Genç, babaannesinin bu yaklaşımının hayatlarına yön verdiğini belirtti.

Can Genç, Mevlüde Genç’in kurulan dernek aracılığıyla gençlere hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünü aktarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Onun mesajlarını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

HAFIZAYI CANLI TUTMA ÇABASI

Aile, Mevlüde Genç’in hayalini kurduğu müze projesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Amaçlarının yaşanan acının unutulmaması ve gelecek nesillere hoşgörü kültürünün aktarılması olduğu belirtildi.

SOLİNGEN FACİASI: AVRUPA’DA IRKÇILIĞIN KARA SAYFASI

1993 yılında meydana gelen saldırıda Genç ailesinin evinde çıkan yangında Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice, Hülya ve Saime Genç hayatını kaybetmişti. Olay, Avrupa’da ırkçılığın en acı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Faillerin ceza süreçlerinin ardından tahliye edilmesi ise tartışmaları beraberinde getirirken, Mevlüde Genç’in barış ve birlik çağrıları toplumda derin bir iz bırakmıştı.