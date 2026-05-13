Soma'da maden şehitleri unutulmadı: 301 işçi mezarları başında anıldı

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve Türkiye’nin en büyük maden facialarından biri olarak kayıtlara geçen olayın yıl dönümünde, şehitler için anma programı düzenlendi. Soma Maden Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende, hayatını kaybeden 301 madenci dualarla ve karanfillerle anıldı.

ŞEHİTLİKTE YOĞUN KATILIM

Soma Maden Şehitliği’nde düzenlenen törene çok sayıda protokol üyesi, siyasi temsilci, sendika yetkilisi ve vatandaş katıldı. Anma programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de iştirak etti.

Şehitlik, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların ziyaretine sahne olurken madenci aileleri, mezar başlarında gözyaşlarına hakim olamadı.

MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

Tören kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar, maden şehitlerinin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Duaların okunduğu programda, kaybedilen işçiler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, acılı ailelerin taleplerini de dinledi.

“12 YILDIR AYNI ACIYI YAŞIYORUZ”

Törende duygusal anlar yaşanırken, madende oğlu Şaban İlçi’yi kaybeden Ayşe İlçi’nin sözleri yürekleri burktu. İlçi, aradan geçen 12 yıla rağmen acılarının taze olduğunu belirterek, torunlarının büyüdüğünü ancak eksiklik hissinin hiç azalmadığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MADEN FACİALARINDAN BİRİ

2014 yılında meydana gelen faciada 301 maden işçisi hayatını kaybetmiş, olay Türkiye tarihinin en büyük iş kazalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Her yıl düzenlenen anma törenleriyle hayatını kaybeden madenciler unutulmuyor.

ANMA PROGRAMI DUALARLA SONA ERDİ

Şehitlikte düzenlenen program, okunan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, maden şehitlerinin hatırasının yaşatılması gerektiğini vurgulayarak alandan ayrıldı.