taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9183
Euro
6.5623
Altın
1559.49
Borsa
122886.91
Gram Altın
296.856
Bitcoin
50919.08

Somali hükümetinden Türkiye'ye sondaj teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bize mesela Somali’den teklif var. Bunlar bizim için çok önemli." dedi.

AA | 20.01.2020 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Libya'da yapılması planlanan sondaj çalışmaları, Somali hükümetinin dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'den Türkiye için gelen teklifi açıkladı. Erdoğan, "Şu anda bize mesela Somali’den teklif var. 'Bizim denizlerimizde petrol var. Libya’da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz.' diyorlar. Bunlar bizim için de çok önemli." dedi.

"ADIMLAR ATILACAK"

Teklife sıcak baktıklarını dile getiren Erdoğan, "Burada yapacağımız çalışmalarla bizim oralarda da atacağımız adımlar olacaktır." şeklinde konuştu.

Somali hükümetinden Türkiye'ye sondaj teklifi

GEMİLERİ KİRALAMAK İSTİYORLAR

Sondaj ve araştırma gemileri için dünya ülkelerinden kiralama başvuruları aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kronuşmasını şöyle noktaladı:

"Biz eskiden para vermiyorduk. Diyelim ki ExxonMobile (Amerikan çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi) ile bir anlaşma yapıyorduk, gelip Karadeniz’de 1 ay, 2 ay arama yapıyorlardı. Arama maliyetleri de 200 milyon dolar… Bir şey bulamıyor… Bir şey bulamadıktan sonra da çekip gidiyor. Ama biz anlaşmamızı öyle yapmışız ki bir kuruş da para vermiyoruz. Hep yaşadık ama o zaman bizim zaten ne sondaj gemimiz vardı ne sismik araştırma gemimiz vardı. Adamlar da Karadeniz'de petrol var diye böyle bir teklifle bize geliyorlardı; yüzde 50, yüzde 50… Bulursak yüzde 50 onlar alacaklar, yüzde 50 de bize verecekler fakat bulamadılar. Keşke bulsalardı da oradan bu işe başlasaydık ama ne oldu,şimdi bizi de ev sahibi yaptılar. Bizim şimdi iki tane sondaj gemimiz oldu. İki tane de sismik araştırmagemimiz oldu. Dünya da sürekli bu gemileri bizden kira olarak istiyor."

İlginizi Çekebilir
YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin ve Azez'e saldırı: 2 ölü
Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'inci yıl dönümünde, Afrin ve Azez ilçe merkezlerine saldırdı, 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.
CHP erken seçime hazır
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, her an seçime gidilecek gibi hazır olduklarını dile getirdi.
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir'de saklandıkları evde yakalandı. İkisi de gözaltına alındı.
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar çıktı
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa, 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

215
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

122
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

576
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

113
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

101
Kenan Işık'ın son durumu

Kenan Işık'ın son durumu

99
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir