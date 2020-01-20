Somali hükümetinden Türkiye'ye sondaj teklifi

Libya'da yapılması planlanan sondaj çalışmaları, Somali hükümetinin dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'den Türkiye için gelen teklifi açıkladı. Erdoğan, "Şu anda bize mesela Somali’den teklif var. 'Bizim denizlerimizde petrol var. Libya’da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz.' diyorlar. Bunlar bizim için de çok önemli." dedi.

"ADIMLAR ATILACAK"

Teklife sıcak baktıklarını dile getiren Erdoğan, "Burada yapacağımız çalışmalarla bizim oralarda da atacağımız adımlar olacaktır." şeklinde konuştu.

GEMİLERİ KİRALAMAK İSTİYORLAR

Sondaj ve araştırma gemileri için dünya ülkelerinden kiralama başvuruları aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kronuşmasını şöyle noktaladı:

"Biz eskiden para vermiyorduk. Diyelim ki ExxonMobile (Amerikan çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi) ile bir anlaşma yapıyorduk, gelip Karadeniz’de 1 ay, 2 ay arama yapıyorlardı. Arama maliyetleri de 200 milyon dolar… Bir şey bulamıyor… Bir şey bulamadıktan sonra da çekip gidiyor. Ama biz anlaşmamızı öyle yapmışız ki bir kuruş da para vermiyoruz. Hep yaşadık ama o zaman bizim zaten ne sondaj gemimiz vardı ne sismik araştırma gemimiz vardı. Adamlar da Karadeniz'de petrol var diye böyle bir teklifle bize geliyorlardı; yüzde 50, yüzde 50… Bulursak yüzde 50 onlar alacaklar, yüzde 50 de bize verecekler fakat bulamadılar. Keşke bulsalardı da oradan bu işe başlasaydık ama ne oldu,şimdi bizi de ev sahibi yaptılar. Bizim şimdi iki tane sondaj gemimiz oldu. İki tane de sismik araştırmagemimiz oldu. Dünya da sürekli bu gemileri bizden kira olarak istiyor."