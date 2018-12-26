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Somali’de 4 metrelik termit gökdelenleri

Ülkenin değişik bölgelerinde sıklıkla karşılaşılan ve 4 metreyi bulan yuvalar, peri bacalarını andırıyor.

İHA | 26.12.2018 - 06:42..
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Görünüş olarak karıncalara oldukça benzeyen termitler, topraktan yaptıkları görkemli yuvalarda yaşıyor. Somali’de sıklıkla karşılaşılan bu yuvaların yükseklikleri 4, genişliği ise 8-9 metreye kadar ulaşabiliyor.

Somali’de 4 metrelik termit gökdelenleri görenleri şaşırtıyor

ÜZERİNE ÇIKANLARI BİLE TAŞIYABİLİYOR

Kör olan ve boyları birkaç santimetreyi geçmeyen termitlerin, salyalarını toprakla karıştırarak, hiçbir araç ve gereç kullanmadan büyük bir titizlikle yaptığı yuvalar, sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Öyle ki bu yuvalar, fotoğraf çekmek için üzerine çıkanları bile taşıyabiliyor.

Somali’de 4 metrelik termit gökdelenleri

PERİ BACALARINI ANDIRIYOR

Peri bacalarını andıran ve yerel halkın sıradan gördüğü yuvalar, ilk kez görenleri şaşırtıyor. Bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan termit kuleleri, iklim şartlarına da uyum sağlayacak şekilde yapılıyor.

Somali’de 4 metrelik termit gökdelenleri

Somali’de 4 metrelik termit gökdelenleri

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