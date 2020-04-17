Somali'ye gönderilen yardım malzemeleri ulaştı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı.

Kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen sağlık yardım malzemeleri, askerler tarafından 'Koca Yusuf' adlı askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçağın akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

GÖREV SIRASINDA BİR MEMUR HAYATINI KAYBETTİ

Uçak, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memurun cenazesini getirmek için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, Somali'de görev yaptığı sırada kalp krizi sonucu vefat eden sivil memur personelimizin naaşını ülkemize getirmek üzere havalandı."