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Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

Çin'de uzmanlar, 90 yaşın üzerinde olan dişi kaplumbağayı ölmeden 24 saat önce 5'inci kez yapay yolla döllemeyi denedi.

İHA | 15.04.2019 - 13:20..
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Nadir kaplumbağalar olarak bilinen ve dünyada sadece 4 tane kalan Yangtze kaplumbağalarından biri Çin'in güneyindeki Suzhou hayvanat bahçesinde öldü.

Hayvanat bahçesindeki yerel ve uluslararası uzmanlar, Yangtze kaplumbağalarının türünü devam ettirmek için 90 yaşın üzerinde olan dişi kaplumbağayı ölmeden 24 saat önce 5'inci kez yapay yolla döllemeyi denedi.

Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, operasyonda herhangi bir komplikasyon olmadığını ve işlem sonrasında kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak hayvanın ertesi gün kötüleştiğini söyledi. Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırıldığı bildirilirken, yumurtalık dokusu gelecekte yapılacak araştırmalar için alındı.

Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

DİĞER İKİSİ VİETNAM'DA YAŞIYOR

Dişi kaplumbağanın ölmesinden sonra Çin'deki hayvanat bahçesinde 1 adet erkek kaplumbağa kalırken, diğer ikisi Vietnam'da vahşi doğada yaşıyor. Kaplumbağanın yanıltıcı doğası yüzünden, Vietnam'daki yaşayan iki kaplumbağanın cinsiyetini tanımlamanın zor olduğu söyleniyor.

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