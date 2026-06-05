SON DAKİKA! Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

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Son dakika haberine göre; Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Buca Belediyesine düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 70 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar gelecek...