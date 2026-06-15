SON DAKİKA! Donald Trump duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

ABD ile İran anlaşmaya vardı.

İmza töreninin yer ve zamanı da belli oldu.

ABD-İRAN ANLAŞTI: İMZALAR İSVİÇRE'DE ATILACAK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını ve imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu.

Şerif, tüm tarafların, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdireceklerini ilan ettiklerini söyledi.

Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun diplomatik görüşmelerin ardından, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Taraflar, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde yürütülen askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Pakistan Başbakanı şunları belirtti:

“"Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıkları dolayısıyla ABD ve İran'a teşekkür etmek isteriz. Ayrıca, bu arabuluculuk sürecindeki kardeşlerimiz olan Katar'ın büyük liderliğine, anlaşmaya varılmasına sağladıkları destekten ötürü en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan'ın vizyoner liderliğine ve Türkiye'ye bu süreçteki değerli katkıları nedeniyle özellikle teşekkür etmek isterim"”

"ARABULUCULAR ÇEŞİTLİ TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Şerif, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucular, bu hafta içerisinde çeşitli bazı toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Uygulama öncesinde gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakerelerin ve resmi imza töreninin temelini oluşturacaktır" dedi.

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TRUMP: BU VESİLEYLE HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ÜCRETSİZ OLARAK AÇILMASINI TAM YETKİYLE ONAYLIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şöyle devam etti:

“"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."”

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.

İRAN: DÜŞMAN KARŞISINDAKİ DİRENÇ, ABD’Yİ SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ KABUL ETMEK ZORUNDA BIRAKTI

İran devlet televizyonu, silahlı kuvvetlerin ve halkın düşman karşısındaki direncinin, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktığını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in "ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasının ardından, İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, “Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı.” ifadesine yer verildi.