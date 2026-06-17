SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla beklenen karar açıklandı.

Fed, para piyasalarının merakla beklediği faiz kararını duyurdu.

SABİT BIRAKILDI

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz kararı 12'ye karşı 0 oyla kabul edildi.

GELECEK DÖNEME İLİŞKİN YÖNLENDİRME YOK

Kevin Warsh yönetiminde yayımlanan kısaltılmış politika metninde gelecek döneme ilişkin yönlendirmeye yer verilmedi.

Fed, bankacılık sisteminde "bol rezerv" politikasının sürdürüleceğini yeniden teyit etti.

BAZI YETKİLİLER FAİZ ARTIRIMINA İNANIYOR

Yetkililerin faiz beklentilerini gösteren noktasal tahminler ise belirgin şekilde şahin bir görünüm ortaya koydu.

Dokuz Fed yetkilisi, 2026 yılında faiz artırımı yapılmasını beklediğini bildirdi.

FED'İN YIL SONUNA KADAR SADECE BİR KEZ FAİZ ARTIRMASI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.

GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) 8 yıllık Jerome Powell döneminin sona ermesinin ardından, başkanlık koltuğuna resmen Kevin Warsh oturdu.

ABD Senatosu'ndaki oylamanın ardından göreve başlayan Warsh, enflasyon ve faiz politikalarında köklü reformlar yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Görev süresi dolan Powell'ın alışılagelmişin dışına çıkarak Fed yönetim kurulunda kalmaya devam etmesi ise yeni dönemdeki karar mekanizmaları açısından piyasalarda yankı uyandırdı.