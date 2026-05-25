SON DAKİKA! İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılma kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eğitim izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitime devam edeceği duyuruldu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı karar yürürlükten çekildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.

