SON DAKİKA! İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; İzmir'de Jandarma Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Opersayon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ile imar müdürünün de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...