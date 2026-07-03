SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 13,52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların merakla beklediği haziran ayı enflasyon oranını açıkladı.

Böylece memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı da belli oldu.

Bu kez memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının altında kaldı.

Memur ve memur emeklilerinin zammı 6 aylık enflasyon farkına Toplu Sözleşmeden gelen 7 puanla hesaplanarak oluşturuldu.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Açıklanan veriyle birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 257,52 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 526,77 liraya çıktı.

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