SON DAKİKA: TCMB, Haziran 2026’da politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Faiz kararında "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur." denildi.

Son dakika haberine göre, Haziran 2026 PPK toplantısının ardından açıklanan faiz kararıyla birlikte, para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yola dair mesajlar içeren metin de paylaşıldı.

Metinde geçen, "Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." açıklaması ön plana çıktı

METNİ İMZALAYANLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantı metnine Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara ve Elif Haykır Hobikoğlu imza attı.

Nisan ayındaki PPK toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

KURUL KARARI METNİ

Kurul kararı metni, jeopolitik gelişmelere paralel alınan faiz kararı hakkında özetle şöyle paylaşıldı:

"ENFLASYON BİR MİKTAR GERİLEDİ"

"Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir.

İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.

Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI ETKİN KULLANILACAK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ENFLASYONDA ORTA VADEDE HEDEF: YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

2025 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

23 Ocak 2025: Yüzde 45

6 Mart 2025: Yüzde 42,5

20 Mart 2025: Yüzde 42,5 (Sabit)

17 Nisan 2025: Yüzde 46

19 Haziran 2025: Yüzde 46 (Sabit)

24 Temmuz 2025: Yüzde 43

11 Eylül 2025: Yüzde 40,5

23 Ekim 2025: Yüzde 39,5

11 Aralık 2025: Yüzde 38

2026 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

22 Ocak 2026: Yüzde 37

12 Mart 2026: Yüzde 37 (Sabit)

22 Nisan 2026: Yüzde 37 (Sabit)

11 Haziran 2026: Yüzde 37 (Sabit)

2026 YILINDA YAPILACAK TOPLANTI TARİHLERİ

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026