SON DAKİKA! TCMB 2026 sonu enflasyon tahmini açıklandı: Yüzde 26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu (Enflasyon Raporu 2026-II) açıkladı.

Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde kamuoyuyla paylaşırken Orta Doğu’da süren çatışmaların, finansal piyasaları etkilemeyi sürdürdüğünü belirtti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentisi ile ilgili, "2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24’e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15’e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 sonu enflasyon beklentisi : Yüzde 26 (Ara hedef: 24)

2027 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 15 (Ara hedef: 15)

2028 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 9 (Nihai hedef: Yüzde 5)

"KÜRESEL BÜYÜME GERİLEDİ"

Toplantıda gıda ve konut fiyatlarına dair beklentilerle, faiz ve para politikalarına dair değerlendirmeler aktarıldı.

Fatih Karahan, küresel ekonomilerdeki görünümü değerlendirerek, "Küresel ekonomi büyümesi beklentisi geriledi." açıklamasında bulundu.

FATİH KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

-Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

-Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen nisan ayında ihracatta artış, ithalatta ise azalış gerçekleşti.

-Cari işlemler açığı ilk çeyrek itibarıyla tarihsel ortalamaların altındadır.

-Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.

-Bununla birlikte, korumacı önlemlerin küresel talep üzerinde oluşturduğu mevcut risklere, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı riskler de eklendi.

-Son dönem enflasyon gelişmelerinde etkili olan bir diğer unsur gıda fiyatları.

-2026 yılı Şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan gerilim, negatif arz şoklarına yol açarak, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu.

-Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık, dezenflasyonu desteklemiştir.

-Rezervlerimiz güçlü seviyelerini korumaktadır.

-İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor.

-Hatırlayacağınız üzere, geçen yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak Rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık.

-Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjideki yükseliş görüyoruz. Buna karşın, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarında enflasyon gerilemeye devam ediyor.

-Küresel ekonomik görünüme ilişkin süregelen belirsizliğin, jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirgin şekilde yükseldiğini görüyoruz.

-Nitekim, yaşanan etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

-Savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona hızlı yansımasına şahit olduk.

-TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

-Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk.

-Sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı.

-Bu çerçevede, para politikası duruşumuzu oluştururken; risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz.

-Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.

EŞEL MOBİL PETROL FİYATLARININ ETKİSİNİ SINIRLADI

Karahan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken savaşın enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. Şokun etkisini koruması nedeniyle petrol fiyatlarının seyrine ilişkin kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu belirten Karahan, bu etkinin eşel mobil sisteminin etkisiyle 4,4 yerine 1,3’e kadar sınırlandığını ifade etti.

Bir başka soru üzerine Karahan, petroldeki 10 dolarlık artışın cari dengede 3 ila 4 milyar dolarlık bozulmaya neden olacağını belirtti.

TÜRK LİRASI'NA GÜVEN

Merkez Bankası Başkan Vekili Hatice Karahan da "TL’ye olan güven devam ediyor. Dolarizasyon öngörmüyoruz." şeklinde bilgi verdi.

SADELEŞME ADIMLARI

TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, “Makro ihtiyati çerçeve destekleyecek olmaya devam edecek. Makro ihtiyatı çerçevede sadeleşme adımları atıyoruz.” dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN ZARARI

TCMB Başkan Yardımcısı Fatma Özkul, Merkez Bankası’nın 1 trilyon 65 milyar lira zarar açıklamasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Bilançomuzun aktifinde menkul kıymetlerden faiz geliri ve faiz giderlerimiz ile KKM için kur farkı gideri oluşuyor. KKM sonlanınca giderlerde azalma oluştu. Likidite fazlası oluştu. Bu likiditeyi çekmek için sterilizasyon amacıyla faiz gideri oluştu. Önemli olan Merkez Bankası’nın kâr veya zararı değil, politikaların sağlıklı uygulanmasıdır.”

YILIN İLK TOPLANTISINDAKİ TAHMİNLER

Yılın ilk toplantısında 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin edildi. Enflasyon ara hedefi, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 için yüzde 9 olarak korunmuştu. Enflasyonun 2028'de yüzde 8'e gerileyeceği belirtilmişti.

ENFLASYON RAPOR TAKVİMİ

TCMB, Enflasyon Raporu’nu 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez sunuyor.

Enflasyon Raporu 2026 - III (13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak)

Enflasyon Raporu 2026 - IV (12 Kasım 2026 tarihinde yayımlandı)