SON DAKİKA! Trump duyurdu: Terör örgütü DEAŞ'ın ikinci komutanı öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda terör örgütü DEAŞ’ın ikinci adamı olarak bilinen Ebu-Bilal el-Minuki’nin ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

TRUMP: "DEAŞ'IN İKİNCİ ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ"

Paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı:

““Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ’ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika’da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu””

Bununla birlikte Trump, operasyon kapsamında iş birlikleri için Nijerya’ya da teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Nijerya daha önceden Trump’ın ülkedeki Hristiyanların zulüm gördüğünü öne süren açıklamaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer almış ancak bu iddiaları reddetmişti.