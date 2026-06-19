SON DAKİKA! Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

TRUMP, NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK

Trump, "Türkiye’yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin’e gideceğim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını açıklamıştı.

Rubio, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.

İLK RESMİ ZİYARET OLACAK

Bu Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Ankara'daki NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olarak kayda geçecek. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak.

Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolünün tartışılması bekleniyor. Bu açıdan zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor.

Diğer yandan zirve, İran ile ABD-İsrail arasında ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleşecek.