SON DAKİKA: TÜİK, Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı

Orta Doğu’da ABD-İran sürtüşmesi sürerken ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi ile ilgili sorun tam çözülmemişken piyasalar, nisan ayı enflasyon verisine odaklandı.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 34,55 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 3,70 YÜKSELDİ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 30,51 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,42 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış olarak gerçekleşti.

2025 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 3,00 artarak yıllık 37,86 oldu.

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,53 artarak yıllık 35,41 oldu.

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,37 artarak yıllık 35,05 oldu.

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 2,06 artarak yıllık 33,52 oldu.

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 2,04 artarak yıllık 32,95 oldu.

Enflasyon eylülde, aylık yüzde 3,23 artarak yıllık 33,29 oldu.

Enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

Enflasyon kasımda, aylık yüzde 0,87 artarak yıllık 31,07 oldu.

Enflasyon aralıkta, aylık yüzde 0,89 artarak yıllık 30,89 oldu.

2026 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 4,84 artarak yıllık 30,65 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,96 artarak yıllık 31,53 oldu.

Enflasyon marıtta, aylık yüzde 1,94 artarak yıllık 30,87 oldu.