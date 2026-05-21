Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişiye gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor...

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, Mabel Matiz ve oyuncu Feyza Civelek dahil 25 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.



Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde

edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."”

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Liste şu şekilde: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.